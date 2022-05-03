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  4. ВИДЕО. Сборная Украины начала подготовку к матчу против Шотландии
Чемпионат мира
03 мая 2022, 20:15 |
254
0

ВИДЕО. Сборная Украины начала подготовку к матчу против Шотландии

Команда постепенно будет собираться в Словении

03 мая 2022, 20:15 |
254
0
ВИДЕО. Сборная Украины начала подготовку к матчу против Шотландии
uaf.ua

Часть игроков сборной Украины недавно прибыли в Словению, где уже начали подготовку к контрольным матчам и поединке плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

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Источник Sport.ua
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