Чемпионат мира03 мая 2022, 20:15 |
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ВИДЕО. Сборная Украины начала подготовку к матчу против Шотландии
Команда постепенно будет собираться в Словении
03 мая 2022, 20:15 |
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Часть игроков сборной Украины недавно прибыли в Словению, где уже начали подготовку к контрольным матчам и поединке плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
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