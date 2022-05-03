Юрий ВИРТ: «Шахтеру нужен украинский тренер»

Экс-вратарь «Шахтера», а ныне главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился своим мнением по поводу того, кто должен возглавить «горняков» в случае ухода Роберто Де Дзерби:

«Это решение примут руководители Шахтера: президент, генеральный директор, спортивный, Дарио Срна. Скорее всего это будет украинский тренер.

И это будет правильным решением, поскольку и футболисты в основном остались украинские. Думаю, «Шахтеру» нужен украинский тренер».