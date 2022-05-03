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  4. Юрий ВИРТ: «Шахтеру нужен украинский тренер»
Украина. Премьер лига
03 мая 2022, 19:04 |
599
4

Юрий ВИРТ: «Шахтеру нужен украинский тренер»

Наставник «Вереса» – о будущем своего бывшего клуба

03 мая 2022, 19:04 |
599
4
Юрий ВИРТ: «Шахтеру нужен украинский тренер»
ФК Верес. Юрий Вирт

Экс-вратарь «Шахтера», а ныне главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился своим мнением по поводу того, кто должен возглавить «горняков» в случае ухода Роберто Де Дзерби:

«Это решение примут руководители Шахтера: президент, генеральный директор, спортивный, Дарио Срна. Скорее всего это будет украинский тренер.

И это будет правильным решением, поскольку и футболисты в основном остались украинские. Думаю, «Шахтеру» нужен украинский тренер».

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aleks19826
Да и Юрка заслужил попробовать себя в клубе посильнее)))
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0
veter
Ребров из Горловки.
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0
Yurii Alexandrovich
Якщо команду залишить Роберто. То найкращий варіант - головний тренер Даріо Срна
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0
axylinam
Младший Маркевич -отличный вариант для Шахтёра
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0
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