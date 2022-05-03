Украина. Премьер лига03 мая 2022, 19:04 |
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Юрий ВИРТ: «Шахтеру нужен украинский тренер»
Наставник «Вереса» – о будущем своего бывшего клуба
03 мая 2022, 19:04 |
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Экс-вратарь «Шахтера», а ныне главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился своим мнением по поводу того, кто должен возглавить «горняков» в случае ухода Роберто Де Дзерби:
«Это решение примут руководители Шахтера: президент, генеральный директор, спортивный, Дарио Срна. Скорее всего это будет украинский тренер.
И это будет правильным решением, поскольку и футболисты в основном остались украинские. Думаю, «Шахтеру» нужен украинский тренер».
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Комментарии 4
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Да и Юрка заслужил попробовать себя в клубе посильнее)))
Ребров из Горловки.
Якщо команду залишить Роберто. То найкращий варіант - головний тренер Даріо Срна
Младший Маркевич -отличный вариант для Шахтёра
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