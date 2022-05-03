Бавария решила не продавать Левандовски
Форвард останется в клубе еще как минимум на год
Руководство «Баварии» приняло решение не продавать во время ближайшего трансферного окна лидера команды Роберта Левандовски. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Его информацию подтверждают и слова почетного президента «Баварии» Ули Хенесса испанским СМИ:
«Я на 100% уверен, что Роберт Левандовски будет играть за «Баварию» в следующем сезоне. У него есть контракт, все просто».
Контракт Левандовски с «Баварией» действует до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что поляк ищет новые вызовы и хочет покинуть «Баварию» ближайшим летом.
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