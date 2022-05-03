Бавария решила не продавать Левандовски

Руководство «Баварии» приняло решение не продавать во время ближайшего трансферного окна лидера команды Роберта Левандовски. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Его информацию подтверждают и слова почетного президента «Баварии» Ули Хенесса испанским СМИ:

«Я на 100% уверен, что Роберт Левандовски будет играть за «Баварию» в следующем сезоне. У него есть контракт, все просто».

Контракт Левандовски с «Баварией» действует до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что поляк ищет новые вызовы и хочет покинуть «Баварию» ближайшим летом.