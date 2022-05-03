Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария решила не продавать Левандовски
Германия
03 мая 2022, 18:25 | Обновлено 03 мая 2022, 18:45
240
0

Бавария решила не продавать Левандовски

Форвард останется в клубе еще как минимум на год

03 мая 2022, 18:25 | Обновлено 03 мая 2022, 18:45
240
0
Бавария решила не продавать Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Руководство «Баварии» приняло решение не продавать во время ближайшего трансферного окна лидера команды Роберта Левандовски. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Его информацию подтверждают и слова почетного президента «Баварии» Ули Хенесса испанским СМИ:

«Я на 100% уверен, что Роберт Левандовски будет играть за «Баварию» в следующем сезоне. У него есть контракт, все просто».

Контракт Левандовски с «Баварией» действует до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что поляк ищет новые вызовы и хочет покинуть «Баварию» ближайшим летом.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с Мюллером
Первым был Михайличенко. Украинцы, которые побеждали в топ-5 чемпионатов
ФОТО. Появилась новая форма Баварии на сезон 2022/23
Бавария Роберт Левандовски Ули Хенесс Джанлука Ди Марцио
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Если Вильярреал не выиграет ЛЧ, Шахтер получит путевку в группу ЛЧ 2022/23
Футбол | 02 мая 2022, 20:23 28
Если Вильярреал не выиграет ЛЧ, Шахтер получит путевку в группу ЛЧ 2022/23
Если Вильярреал не выиграет ЛЧ, Шахтер получит путевку в группу ЛЧ 2022/23

У донецкого клуба очень большая вероятность получить прямой пропуск в ЛЧ

Гений снукера! О'Салливан обыграл Трампа и в 7-й раз стал чемпионом мира
Снукер | 02 мая 2022, 23:00 7
Гений снукера! О'Салливан обыграл Трампа и в 7-й раз стал чемпионом мира
Гений снукера! О'Салливан обыграл Трампа и в 7-й раз стал чемпионом мира

В английском Шеффилде завершился финальный матч чемпионата мира 2022

Луиш Каштру – о войне в Украине: «Это позор для мировых лидеров»
Война | 03.05.2022, 09:36
Луиш Каштру – о войне в Украине: «Это позор для мировых лидеров»
Луиш Каштру – о войне в Украине: «Это позор для мировых лидеров»
Посол Украины: «Канцлер Шольц изображает из себя обиженную колбасу»
Война | 03.05.2022, 17:35
Посол Украины: «Канцлер Шольц изображает из себя обиженную колбасу»
Посол Украины: «Канцлер Шольц изображает из себя обиженную колбасу»
Анна ПЕТРИК: «Тимощук и Ордец причастны ко всему происходящему у нас»
Футбол | 02.05.2022, 21:21
Анна ПЕТРИК: «Тимощук и Ордец причастны ко всему происходящему у нас»
Анна ПЕТРИК: «Тимощук и Ордец причастны ко всему происходящему у нас»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. россию отстранили от Лиги наций и еврокубков на следующий сезон
ОФИЦИАЛЬНО. россию отстранили от Лиги наций и еврокубков на следующий сезон
02.05.2022, 19:55 29
Футбол
Итальянский вратарь, который воевал за Украину, вернулся с ранениями домой
Итальянский вратарь, который воевал за Украину, вернулся с ранениями домой
02.05.2022, 15:56 3
Война
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Возможно, это был мой последний день в Шахтере»
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Возможно, это был мой последний день в Шахтере»
02.05.2022, 16:20 9
Футбол
Груз 300. В Изюме ВСУ достали начальника генштаба орков герасимова
Груз 300. В Изюме ВСУ достали начальника генштаба орков герасимова
01.05.2022, 17:09 19
Война
КОНОПЛЯНКА: «После матча с Вислой президент сказал, что я играл как дерьмо»
КОНОПЛЯНКА: «После матча с Вислой президент сказал, что я играл как дерьмо»
02.05.2022, 22:53 8
Футбол
ВИДЕО. «Один пуск – Англии нет». Киселев угрожает Джонсону ядерным ударом
ВИДЕО. «Один пуск – Англии нет». Киселев угрожает Джонсону ядерным ударом
02.05.2022, 10:56 12
Война
ЧМ по хоккею U-18. Украина финишировала на втором месте
ЧМ по хоккею U-18. Украина финишировала на втором месте
01.05.2022, 22:30
Хоккей
Стаховский ответил Надалю, который не поддержал решения Уимблдона
Стаховский ответил Надалю, который не поддержал решения Уимблдона
02.05.2022, 14:55 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем