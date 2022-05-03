Россия намерена снова идти в CAS из-за отстранения клубов и сборной

УЕФА принял решение об отстранении российских клубов от еврокубков, а также российских сборных от международных матчей сезона 2022/23.

В местном футбольном союзе сообщили, что намерены продолжать судиться в CAS по текущим искам, а также готовы подавать новые с учетом отстранения от выступлений в сезоне 2022/23.

Ранее РФС уже подавал иски в Спортивный арбитражный суд и по поводу отстранения от матчей отбора ЧМ-2022, и по поводу еврокубков, но успеха это не принесло.