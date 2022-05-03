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  4. Россия намерена снова идти в CAS из-за отстранения клубов и сборной
Лига чемпионов
03 мая 2022, 17:45 | Обновлено 03 мая 2022, 18:47
773
5

Россия намерена снова идти в CAS из-за отстранения клубов и сборной

Спортивный арбитражный суд ждут новые заседания

03 мая 2022, 17:45 | Обновлено 03 мая 2022, 18:47
773
5
Россия намерена снова идти в CAS из-за отстранения клубов и сборной
uaf.ua

УЕФА принял решение об отстранении российских клубов от еврокубков, а также российских сборных от международных матчей сезона 2022/23.

В местном футбольном союзе сообщили, что намерены продолжать судиться в CAS по текущим искам, а также готовы подавать новые с учетом отстранения от выступлений в сезоне 2022/23.

Ранее РФС уже подавал иски в Спортивный арбитражный суд и по поводу отстранения от матчей отбора ЧМ-2022, и по поводу еврокубков, но успеха это не принесло.

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Источник Sports.ru
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K 12
Идите на уй вафлежуи ,вам только туда и дорога и всему путинскому концлагерю!
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+3
Remark
сасай раша!
Читаю коменты на рос сайтах, так там рады новости отстранения клубов. Пишут, что теперь их футбол станет с колен и будут играть уже местные Иваны не за бабло, а за честь клуба. Приводят в пример советский союз! Только недалеким не понять, что СССР и раша - это два разных государства!
Импортозамещение у них идет "на ура". Ждем когда лапти запустят в производство, а то не патриотично будет бегать местным Иванам в бутсах Nike.
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+2
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serz63
CAS = Чорнобаївка? Чекаємо на 18 звернення
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0
Vladimir Liashenko
Їх там знову пошлють в напрямку русского ваєнного карабля
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-1
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