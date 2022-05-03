Россия намерена снова идти в CAS из-за отстранения клубов и сборной
Спортивный арбитражный суд ждут новые заседания
УЕФА принял решение об отстранении российских клубов от еврокубков, а также российских сборных от международных матчей сезона 2022/23.
В местном футбольном союзе сообщили, что намерены продолжать судиться в CAS по текущим искам, а также готовы подавать новые с учетом отстранения от выступлений в сезоне 2022/23.
Ранее РФС уже подавал иски в Спортивный арбитражный суд и по поводу отстранения от матчей отбора ЧМ-2022, и по поводу еврокубков, но успеха это не принесло.
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Читаю коменты на рос сайтах, так там рады новости отстранения клубов. Пишут, что теперь их футбол станет с колен и будут играть уже местные Иваны не за бабло, а за честь клуба. Приводят в пример советский союз! Только недалеким не понять, что СССР и раша - это два разных государства!
Импортозамещение у них идет "на ура". Ждем когда лапти запустят в производство, а то не патриотично будет бегать местным Иванам в бутсах Nike.