Юрий ВИРТ: «россияне могут забыть, что такое европейский футбол»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал решение УЕФА об отстранении всех российских клубов и сборных:

– Спокойно отреагировал на это решение. Все верно, УЕФА приняла правильное решение. Мне только немного удивило, что только на 1 год их дисквалифицировали. Но думаю, это будет продолжаться очень долго. Они могут забыть, что такое европейский футбол.

– Не было бы более справедливо передать квоту россиян Украине?

– Это уже другой вопрос, кто должен зайти вместо россиян, его должны поднимать компетентные органы. Уж хорошо, что «Шахтер», вероятно, получит прямую путевку в группу ЛЧ, если «Вильярреал» не выиграет турнир. Главное, что есть справедливость, что российские команды отстранили от еврокубков. Как и сборную россии.

– Так УЕФА теперь уже не мафия, как ее называют? Или все-таки до сих пор мафия, поскольку россия все равно получит 4,333 балла в таблицу коэффициентов?

– Не знаю, кто там кого и как называет. Это не ко мне вопрос. Все решения принимается не один человек, а коллегиально. На сегодняшний день все, что касается российского футбола, справедливо. Коэффициенты – мелочь. Главное, что россия не представлена ​​в европейских турнирах.