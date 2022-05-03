Бускетс отклонил ряд предложений из МЛС
Хавбек останется в «Барселоне» на следующий сезон
В последнее время хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс получил ряд предложений о продолжении карьеры от клубов МЛС, но все они были отклонены. Об этой сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Главный тренер «Баселоны» Хави видит Бускетса важной частью команды на следующий сезон, и сам хавбек готов остаться в Каталонии. А уже в 2023 году 33-летний ветеран будет готов рассмотреть переезд за океан.
В нынешнем сезоне на счету Бускетса 3 гола и 1 ассист в 48 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что интерес к хавбеку проявляет «Интер Майами».
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