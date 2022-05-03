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  4. Бускетс отклонил ряд предложений из МЛС
Испания
03 мая 2022, 17:24 | Обновлено 03 мая 2022, 18:49
108
0

Бускетс отклонил ряд предложений из МЛС

Хавбек останется в «Барселоне» на следующий сезон

03 мая 2022, 17:24 | Обновлено 03 мая 2022, 18:49
108
0
Бускетс отклонил ряд предложений из МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

В последнее время хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс получил ряд предложений о продолжении карьеры от клубов МЛС, но все они были отклонены. Об этой сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Главный тренер «Баселоны» Хави видит Бускетса важной частью команды на следующий сезон, и сам хавбек готов остаться в Каталонии. А уже в 2023 году 33-летний ветеран будет готов рассмотреть переезд за океан.

В нынешнем сезоне на счету Бускетса 3 гола и 1 ассист в 48 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что интерес к хавбеку проявляет «Интер Майами».

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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