Роман ГРИГОРЧУК: «Заменить Де Дзерби? Я – тренер Черноморца»
Украинский тренер избегает ответа на вопрос
Вчера главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби намекнул на возможный уход из клуба. Наставник «Черноморца» Роман Григорчук ответил на вопрос о том, кто мог бы заменить итальянского специалиста:
«Неправильно говорить о кандидатурах, на данный момент Де Дзерби для меня – тренер «Шахтера». Де Дзерби провел очень серьезную работу в «Шахтере», внес определенный вклад в развитие украинского футбола. Чем больше таких тренеров будет в нашем чемпионате, тем интереснее он будет.
Готов ли я возглавить Шахтер»? На данный момент я тренер «Черноморца», о чем мы можем говорить. Это очень дорогой для меня клуб. Сказать, что я очень люблю эту команду, будет мало».
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1. На главной нет колонки последних комментариев
2. В ветке ответов на комментарий неправильная сортировка - когда я разворачиваю ветку там должно быть от старых к новым, а не от новых к старым.
Ну и флаги нужно вернуть.
А еще количество комментариев под каждой новостью должно быть выделено ярким цветом, чтобы видно было где идет обсуждение.
Да и вообще скин кривой, он накладывается не сразу, а спустя несколько секунд после загрузки страницы, выглядит отстойно.