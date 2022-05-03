Роман ГРИГОРЧУК: «Заменить Де Дзерби? Я – тренер Черноморца»

Вчера главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби намекнул на возможный уход из клуба. Наставник «Черноморца» Роман Григорчук ответил на вопрос о том, кто мог бы заменить итальянского специалиста:

«Неправильно говорить о кандидатурах, на данный момент Де Дзерби для меня – тренер «Шахтера». Де Дзерби провел очень серьезную работу в «Шахтере», внес определенный вклад в развитие украинского футбола. Чем больше таких тренеров будет в нашем чемпионате, тем интереснее он будет.

Готов ли я возглавить Шахтер»? На данный момент я тренер «Черноморца», о чем мы можем говорить. Это очень дорогой для меня клуб. Сказать, что я очень люблю эту команду, будет мало».