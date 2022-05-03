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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Заменить Де Дзерби? Я – тренер Черноморца»
Украина. Премьер лига
03 мая 2022, 17:04 |
200
3

Роман ГРИГОРЧУК: «Заменить Де Дзерби? Я – тренер Черноморца»

Украинский тренер избегает ответа на вопрос

03 мая 2022, 17:04 |
200
3
Роман ГРИГОРЧУК: «Заменить Де Дзерби? Я – тренер Черноморца»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Вчера главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби намекнул на возможный уход из клуба. Наставник «Черноморца» Роман Григорчук ответил на вопрос о том, кто мог бы заменить итальянского специалиста:

«Неправильно говорить о кандидатурах, на данный момент Де Дзерби для меня – тренер «Шахтера». Де Дзерби провел очень серьезную работу в «Шахтере», внес определенный вклад в развитие украинского футбола. Чем больше таких тренеров будет в нашем чемпионате, тем интереснее он будет.

Готов ли я возглавить Шахтер»? На данный момент я тренер «Черноморца», о чем мы можем говорить. Это очень дорогой для меня клуб. Сказать, что я очень люблю эту команду, будет мало».

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Роман Григорчук Черноморец Одесса Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби
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Источник Трибуна
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Комментарии 3
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Олег Саїк
Який йому зміст іти на менш перспективний проект? Чорноморець зараз виглядає цікавішим проектом, тим більше Одеса після війни розвиватиметься.
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+2
Hg
Де Дзерби - в Черноморец! Там тепло.
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0
Octopus
Спорт.юа у вас две огромные проблемы на сайте в связи с переходом на новый скин:
1. На главной нет колонки последних комментариев
2. В ветке ответов на комментарий неправильная сортировка - когда я разворачиваю ветку там должно быть от старых к новым, а не от новых к старым.
Ну и флаги нужно вернуть.
А еще количество комментариев под каждой новостью должно быть выделено ярким цветом, чтобы видно было где идет обсуждение.
Да и вообще скин кривой, он накладывается не сразу, а спустя несколько секунд после загрузки страницы, выглядит отстойно.
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-1
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