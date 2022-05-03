Олег ДУЛУБ: «Буяльский смог бы заиграть в Ман Сити»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуба поделился своим мнением по поводу полузащитника «Динамо» Киев Виталия Буяльского и форварда «Днепра-1» Артема Довбика:

— Довбик и Буяльский уже переросли чемпионат Украины, они могут пойти на повышение?

— По уровню мастерства, да. Но нужно понимать другую вещь, что футбольная команда — это живой организм. Для таких игроков очень важно попасть в своё время и в свою команду. Сейчас их время, а теперь нужно найти свою команду. Это можно увидеть на примере Довбика, у которого в «Днепре-1» был кураж, а в «Динамо» ему приходится сложнее. Для таких игроков нужны команды, играющие с позиции силы.

— В каких клубах АПЛ могут себя проявить Довбик и Буяльский?

— На мой взгляд, Буяльский точно смог бы заиграть в «Ман Сити». По стилю игры он подходит команде Гвардиолы. Довбика тогда отправим в «Ливерпуль» (смеется, — прим.). Артём пример чистого центрфорварда, который решает исходы матчей.

Ранее Дулуб рассказал о будущем ФК «Львов».