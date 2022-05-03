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  4. Олег ДУЛУБ: «Нам сказали, Львов продолжит существование»
Украина. Премьер лига
03 мая 2022, 12:00 |
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0

Олег ДУЛУБ: «Нам сказали, Львов продолжит существование»

Тренер рассказал, как обстоят дела во львовском клубе

03 мая 2022, 12:00 |
250
0
Олег ДУЛУБ: «Нам сказали, Львов продолжит существование»
ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб сообщил о том, как живут футболисты клуба во время войны, которую в Украине начала россия.

«Я сейчас в Варшаве. К сожалению, вместе с Василием Хомутовским мы вынуждены были уехать из Украины через неделю после начала войны в связи с тем, что ожидался ввод белорусских войск со стороны Волыни. Наш отъезд произошёл быстро. В течении часа нам сказали собрать вещи, чтобы мы могли оперативно эвакуироваться из страны

Команда на месте (в Украине прим.), все работают в индивидуальном режиме. Собираются четыре раза в неделю, посещают тренажерный зал, играют в футбол. Процессом руководит Алексей Довгий, мы с ним постоянно на связи. Я сказал футболистам, чтобы подпитывали себя эмоционально, потому что тяжело будет без футбола: «Играйте в квадрат, играйте в футбол. Если даст Бог, война скоро закончится победой Украины, мы все быстро наверстаем».

Нам сказали, что все будет хорошо, команда будет существовать. Главное, чтобы быстрее закончилось всё это безумие.

В период войны клуб приостановил выплату заработной платы. Но руководство сказало, как только чемпионат возобновится, всё восстановят», - сказал Дулуб.

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Олег Дулуб Львов Украинская Премьер-лига российско-украинская война
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Источник FanDay
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