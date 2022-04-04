Олег ДУЛУБ: «Украинцы скорее умрут, но никогда не будут рабами»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб высказался о войне Украины с российскими оккупантами.

«В Украине я увидел единую нацию. Для них эта война – как будто Великая Отечественная война для советского союза, людей объединяет общая цель – победить в этой войне. Меня поразило поведение украинских спортсменов. Футболист «Колоса» Андрей Богданов принял присягу, взял автомат и пошел на войну, есть другие примеры.

До войны украинцы особо не были объединены вокруг Зеленского. Но то, как он начал вести себя, когда началась война, все изменило! Казалось, ситуация критическая, надо бежать, а он говорит: «Нет, я буду сражаться с оружием в руках». И это передалось людям, нация стала объединяться вокруг Зеленского.

Сейчас мое отношение к россии ухудшилось. Так, как ведут себя так называемые «освободители», люди в ХХІ веке не могут вести себя. Они уничтожают целые города вместе с мирным населением просто потому, что в этих городах русскоязычное население не встречает их хлебом-солью. Но надо понимать, что Украина свободная страна, и украинцев очень трудно превратить в рабов. Они скорее умрут, но никогда больше не будут рабами, - сказал Дулуб.