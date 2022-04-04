УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Олег ДУЛУБ: «Украинцы скорее умрут, но никогда не будут рабами»

Наставник «Львова» восхищается украинским народом

  • 04.04.2022 02:20
  • 110 просмотров
  • 0 комментариев
Олег ДУЛУБ: «Украинцы скорее умрут, но никогда не будут рабами»
© ФК Крумкачи. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб высказался о войне Украины с российскими оккупантами.

«В Украине я увидел единую нацию. Для них эта война – как будто Великая Отечественная война для советского союза, людей объединяет общая цель – победить в этой войне. Меня поразило поведение украинских спортсменов. Футболист «Колоса» Андрей Богданов принял присягу, взял автомат и пошел на войну, есть другие примеры.

До войны украинцы особо не были объединены вокруг Зеленского. Но то, как он начал вести себя, когда началась война, все изменило! Казалось, ситуация критическая, надо бежать, а он говорит: «Нет, я буду сражаться с оружием в руках». И это передалось людям, нация стала объединяться вокруг Зеленского.

Сейчас мое отношение к россии ухудшилось. Так, как ведут себя так называемые «освободители», люди в ХХІ веке не могут вести себя. Они уничтожают целые города вместе с мирным населением просто потому, что в этих городах русскоязычное население не встречает их хлебом-солью. Но надо понимать, что Украина свободная страна, и украинцев очень трудно превратить в рабов. Они скорее умрут, но никогда больше не будут рабами, - сказал Дулуб.

Источник

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности