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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «После Реала, вероятно, завершу карьеру»
Испания
03 мая 2022, 14:41 |
401
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «После Реала, вероятно, завершу карьеру»

Итальянский специалист выиграл достаточно трофеев

03 мая 2022, 14:41 |
401
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «После Реала, вероятно, завершу карьеру»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что готов завершить карьеру после работы в «королевском» клубе.

«После «Реала» я, вероятно, уйду на пенсию. Если клуб хочет, чтобы я был здесь 10 лет, буду работать 10 лет. Но потом я хотел бы побыть с внуками, поехать в отпуск с женой. Когда выбираешь такую профессию, множество других вещей приходится откладывать на потом. Я никогда не был в Австралии, никогда не посещал Рио-де-Жанейро. Я бы хотел почаще навещать сестру. К сожалению, сейчас я не могу этого делать, поэтому у меня есть дела, которые я отложил до пенсии», — сказал Анчелотти.

Напомним, что в этом сезоне 62-летний Анчелотти вместе с «Реалом» выиграл чемпионат Испании.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид завершение карьеры
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Источник El Mundo Deportivo
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