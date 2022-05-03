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  4. Александер ЧЕФЕРИН: «Суперлига? Все кончено»
Европейская Суперлига
03 мая 2022, 14:26 |
482
0

Александер ЧЕФЕРИН: «Суперлига? Все кончено»

Президент УЕФА уверен, что проект мертв

03 мая 2022, 14:26 |
482
0
Александер ЧЕФЕРИН: «Суперлига? Все кончено»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что у создателей Суперлиги нет никаких шансов запустить проект:

«Всё кончено. Они ещё пытаются немного удовлетворить своё эго, но из этого всё равно ничего не выйдет. Французскую и немецкую лиги действительно нельзя назвать сильными, там доминируют ПСЖ и «Бавария». В Италии больше конкуренции, но они не так хороши в финансовом отношении.

В английской Премьер-лиге богатые традиции. Когда шла борьба против Европейской Суперлиги, нам повезло, что английские болельщики были на нашей стороне. Итальянские и испанские фанаты не сделали ничего».

Вчера УЕФА отстранил российские команды от европейских турниров на сезон 2022/2023.

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Александер Чеферин УЕФА Европейская Суперлига
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Источник Sportske novosti
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