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  4. Вильярреал примет Ливерпуль в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов
03 мая 2022, 13:59 |
164
1

Вильярреал примет Ливерпуль в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов

После 0:2 в Англии «желтой субмарине» будет непросто

03 мая 2022, 13:59 |
164
1
Вильярреал примет Ливерпуль в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 3 мая состоится матч 1/2 финала Лиги чемпионов. «Вильярреал» на своем поле «Эстадио де ла Керамика» примет «Ливерпуль». Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первая игра, которая состоялась 27 апреля, завершилась уверенной победой «Ливерпуля» со счетом 2:0. Голами отметились Садио Мане и Джордан Хендерсон.

Несмотря на поражение в первом матче, «Вильярреал» оставляет шансы на выход в финал. На своем поле команда Унаи Эмери не проигрывает уже 12 матчей подряд. В восьми из этих игр «желтая субмарина» побеждает. Для наставника «Вильярреала» Унаи Эмери это будет 52-й матч в Лиге чемпионов и 164-й в еврокубках. Напомним, испанский специалист ранее четыре раза выигрывал Лигу Европы. В прошлом сезоне завоевал этот титул с «Вильярреалом». 

У «Ливерпуля» отличный сезон проводит форвард Мохамед Салах, который с 8-ю голами является вторым лучшим бомбардиром Лиги чемпионов после Карима Бензема. Капитан «красных» Джордан Хендерсон может провести свой 50-й матч в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» выиграл все пять выездных матчей в этой Лиге чемпионов. Английский клуб является фаворитом ответного противостояния.

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Источник Sport.ua
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Vladimir Liashenko
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