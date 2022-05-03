Вильярреал примет Ливерпуль в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов
После 0:2 в Англии «желтой субмарине» будет непросто
Во вторник, 3 мая состоится матч 1/2 финала Лиги чемпионов. «Вильярреал» на своем поле «Эстадио де ла Керамика» примет «Ливерпуль». Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.
Первая игра, которая состоялась 27 апреля, завершилась уверенной победой «Ливерпуля» со счетом 2:0. Голами отметились Садио Мане и Джордан Хендерсон.
Несмотря на поражение в первом матче, «Вильярреал» оставляет шансы на выход в финал. На своем поле команда Унаи Эмери не проигрывает уже 12 матчей подряд. В восьми из этих игр «желтая субмарина» побеждает. Для наставника «Вильярреала» Унаи Эмери это будет 52-й матч в Лиге чемпионов и 164-й в еврокубках. Напомним, испанский специалист ранее четыре раза выигрывал Лигу Европы. В прошлом сезоне завоевал этот титул с «Вильярреалом».
У «Ливерпуля» отличный сезон проводит форвард Мохамед Салах, который с 8-ю голами является вторым лучшим бомбардиром Лиги чемпионов после Карима Бензема. Капитан «красных» Джордан Хендерсон может провести свой 50-й матч в Лиге чемпионов.
«Ливерпуль» выиграл все пять выездных матчей в этой Лиге чемпионов. Английский клуб является фаворитом ответного противостояния.
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