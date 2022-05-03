ВОРОБЕЙ: «Петраков отличный мотиватор, сборная Украины может решить задачу»

Экс-игрок сборной Украины «Шахтера» и «Металлиста» Андрей Воробей высказался о поединке национальной команды с Шотландией в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Сразу после жеребьевки я говорил, что шотландцев нельзя недооценивать, поскольку это сильная, по европейским меркам — выше среднего уровня сборная. Тем не менее, у нашей команды есть преимущество по потенциалу, технической оснащенности. Но сейчас шансы уравнялись, поскольку у соперника все стабильно, все футболисты находятся в игровом тонусе. У нас же не так много времени, чтобы все исполнители пришли в хороший игровой ритм, при этом нашим ребятам непросто быть полностью сконцентрированными, когда в стране идет война, и многие переживают за своих родственников, близких людей…

Сейчас нашим легионерам непросто, поскольку многим из них не хватает полноценной игровой практики, но мы все знаем, что клубные соревнования это одно, а сборная — совсем другое. Те же Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Роман Яремчук — это лидеры национальной команды, они смогут повести за собой партнеров.

Люди, вызывающиеся в сборную, это лучшие футболисты страны. К тому же очень важную роль сыграет тренировочный процесс, который предложит своим подопечным главный тренер. На мой взгляд, важно, чтобы исполнители набирали форму за счет товарищеских матчей, а не играли на фоне усталости. Хотелось бы, чтобы к 1 июня сборная подошла в своих лучших кондициях насколько это возможно в нынешней ситуации. А что касается моральной составляющей, то в опыте Александра Петракова я не сомневаюсь, он отличный мотиватор. Сборной Украины по плечу решить главную задачу отбора ЧМ-2022», - сказал Воробей.

Матч Шотландия - Украина состоится 1 июля в Глазго.