Анна ПЕТРИК: «Финансируя армию, мы не убиваем оккупантов, мы защищаем свое»

Украинская футболистка исландского «Брейдаблика» Анна Петрик поделилась мнением о внештатном советнике руководителя Офиса Президента Украины Алексее Арестовиче и губернаторе Николаевской области Виталии Киме.

«Они для меня, во-первых, люди, которые вроде бы хорошо выполняют свою работу. Я не фанатка, не люблю, когда меня успокаивают (улыбается). Но очень благодарна, что смело защищают нашу страну и граждан.

Хотела бы поблагодарить каждого, кто защищает нашу страну: в кабинете, на передовой, тер.оборону, волонтеров, каждого небезразличного и кто поделился своими средствами на нашу армию. Каждому, кто тем или иным образом проявил любовь к родной стране.

У наших футболистов из сборной спрашивали, не считают ли они себя причастными к смерти оккупантов, потому что выделяют большие средства на технику и оружие. Я хотела бы добавить, что мы не убиваем, мы защищаем свое! Это разные вещи», - сказала Петрик.