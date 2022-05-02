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Анна ПЕТРИК: «Тимощук и Ордец причастны ко всему происходящему у нас»

Футболистка сборной Украины – о предателях

  • 02.05.2022 21:21
  • 2106 просмотров
  • 1 комментарий
Анна ПЕТРИК: «Тимощук и Ордец причастны ко всему происходящему у нас»
© ФК Брейдаблик

Украинская футболистка исландского «Брейдаблика» Анна Петрик высказалась об Анатолии Тимощуке и Иване Ордеце, которые не покинули российский чемпионат, несмотря на полномасштабную войну.

«Каждый, кто не высказался о полномасштабной войне россии против Украины, или просто сказал или написал «нет войне», не уточняя детали, какой войне, кто начал и т.д., для меня в какой-то мере причастен ко всему происходящему у нас, к каждому уничтоженному дому и каждому убитому человеку.

Думаю, не нужно объяснять, почему важно не молчать и освещать правду. Этот худший период нашей жизни показал, кто есть кто. Было бы хорошо сделать выводы», - сказала Петрик.

Источник — Эпоха футбола

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Sviatoslav Kudelych, 02.05.2022 22:24
    0
    І в обох кротовське коріння! А ще є Мампассі, Ракіцький...
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