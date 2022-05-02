Анна ПЕТРИК: «Тимощук и Ордец причастны ко всему происходящему у нас»

Украинская футболистка исландского «Брейдаблика» Анна Петрик высказалась об Анатолии Тимощуке и Иване Ордеце, которые не покинули российский чемпионат, несмотря на полномасштабную войну.

«Каждый, кто не высказался о полномасштабной войне россии против Украины, или просто сказал или написал «нет войне», не уточняя детали, какой войне, кто начал и т.д., для меня в какой-то мере причастен ко всему происходящему у нас, к каждому уничтоженному дому и каждому убитому человеку.

Думаю, не нужно объяснять, почему важно не молчать и освещать правду. Этот худший период нашей жизни показал, кто есть кто. Было бы хорошо сделать выводы», - сказала Петрик.