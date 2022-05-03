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02.05.2022, FT 2 : 0
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Германия
03 мая 2022, 08:37 | Обновлено 03 мая 2022, 08:46
153
0

Байер – Айнтрахт – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

03 мая 2022, 08:37 | Обновлено 03 мая 2022, 08:46
153
0
Байер – Айнтрахт – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 32-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» на своем поле обыграл франкфуртский «Айнтрахт» со счетом 2:0.

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Паулиньо (Байер).
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видео голов и обзор Айнтрахт Франкфурт Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу
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Источник Setanta Sports Ukraine
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