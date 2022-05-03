02.05.2022, FT 2 : 0
Германия03 мая 2022, 08:37 | Обновлено 03 мая 2022, 08:46
153
0
Байер – Айнтрахт – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии
03 мая 2022, 08:37 | Обновлено 03 мая 2022, 08:46
153
0
В поединке 32-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» на своем поле обыграл франкфуртский «Айнтрахт» со счетом 2:0.
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Паулиньо (Байер).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 мая 2022, 18:29 5
Ровно 18 лет назад легендарный украинец забил чемпионский гол
Футбол | 03 мая 2022, 00:50 0
Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Италии
Футбол | 02.05.2022, 20:23
Баскетбол | 03.05.2022, 05:10
Футбол | 02.05.2022, 10:07
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.05.2022, 15:56 2
02.05.2022, 10:40 8
02.05.2022, 10:56 12
02.05.2022, 21:25 7
01.05.2022, 17:09 19
01.05.2022, 17:56 8
02.05.2022, 19:55 29
02.05.2022, 23:00 6