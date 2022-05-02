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32-й тур
Байер
2 : 0
Айнтрахт Ф
02.05.2022, FT

РБ Лейпциг проиграл важный матч Боруссии М, Байер взял 3 очка, борясь за ЛЧ

2 мая состоялись два матча 32-го тура чемпионата Германии

  • 02.05.2022 23:30
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РБ Лейпциг проиграл важный матч Боруссии М, Байер взял 3 очка, борясь за ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо, РБ Лейпциг

2 мая состоялись два матча 32-го тура чемпионата Германии.

«Боруссия» М дома одержала победу над командой РБ «Лейпциг» (3:1). У хозяев забили Йонас Хофманн (дубль) и Бриль Эмболо, а у РБ «Лейпциг» отличился Кристофер Нкунку.

«Байер» победил «Айнтрахт» со счетом 2:0. «Байер» набрал 58 очков и остается на 3-м месте в турнирной таблице.

РБ «Лейпциг», имея 54 очков, занимает только 5-е место, которое вне зоны ЛЧ, куда попадут команды из топ-4. На 4-й позиции Фрайбург (55 баллов) за два тура до конца.

Бундеслига. 32-й тур

Боруссия М – РБ Лейпциг – 3:1

Голы: Эмболо, 17 (1:0). Нкунку, 36 (1:1). Хофманн, 45+2 (2:1). Хофманн, 77 (3:1).

Боруссия М: Зоммер, Байер, Лайнер, Нец (Скалли, 90+3), Бенсебаини, Эльведи, Коне (Крамер, 89), Нойхаус, Штиндль (Фридрих, 66), Хофманн, Эмболо (Плеа, 89).

РБ Лейпциг: Гулачи, Симакан (Клостерманн, 46), Орбан, Мукьеле (Собослои, 80), Гвардиол (Хальстенберг, 33), Анхелиньо, Нкунку, Ольмо, Лаймер (Форсберг, 80), Кампль, Андре Силва (Поульсен, 65).

Предупреждения: Штиндль, 23, Коне, 88, Хофманн, 90+1, Нойхаус, 90+1 – Гвардиол, 11, Симакан, 23.

Удаления: Эльведи, 64.

Судья: Петерсен (Германия).

Байер – Айнтрахт – 2:0

Голы: Паулинью, 18, Шик, 51.

Байер: Градецки, Та, Коссуну, Тапсоба, Хинкапье, Андрих, Арангис (Паласиос, 81), Паулинью (Баккер, 82), Азмун (Баумгартлингер, 87), Шик (Аларио, 86), Диаби (Синкгравен, 88).

Айнтрахт: Трапп, Н'Дика, Чэндлер, Тута (Туре, 46), Якич, Хрустич, Костич (Ламмерс, 46), Хасебе, Ахе (Соу, 73), Хауге (Кнауфф, 46), Гонсалу Пасьенсия (Камада, 82).

Судья: Кортус (Германия).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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