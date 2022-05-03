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Боруссия М
02.05.2022, FT 3 : 1
РБ Лейпциг
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Германия
03 мая 2022, 07:39 | Обновлено 03 мая 2022, 07:58
39
0

Боруссия М – РБ Лейпциг – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

03 мая 2022, 07:39 | Обновлено 03 мая 2022, 07:58
39
0
Боруссия М – РБ Лейпциг – 3:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 32-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле победила «Лейпциг» со счетом 3:1.

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Боруссия М).
64’
Нико Эльведи (Боруссия М) получает красную карточку.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Боруссия М).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Боруссия М).
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видео голов и обзор Боруссия Менхенгладбах РБ Лейпциг чемпионат Германии по футболу Бундеслига
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Источник Setanta Sports Ukraine
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