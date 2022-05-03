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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Мы все хотим славы для Манчестер Юнайтед»
Англия
03 мая 2022, 07:59 | Обновлено 03 мая 2022, 08:17
253
1

Криштиану РОНАЛДУ: «Мы все хотим славы для Манчестер Юнайтед»

Звездный португалец эмоционально обратился к фанатам после матча с «Брентфордом»

03 мая 2022, 07:59 | Обновлено 03 мая 2022, 08:17
253
1
Криштиану РОНАЛДУ: «Мы все хотим славы для Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обратился к болельщикам после победы над «Брентфордом» (3:0) в 35-м туре английской Премьер-лиги.

«И снова ощущение огромной поддержки со стороны трибун. Хочу воспользоваться поводом последней игры сезона на «Олд Траффорд», чтобы поблагодарить наших замечательных фанатов, которые пережили трудный сезон рядом с нами и никогда не бросали нас.

Спасибо, ребята! Ваша поддержка очень важна для нас, и наша цель – становиться лучше каждый день, чтобы мы могли достичь того, чего мы все хотим: славы для «Манчестер Юнайтед»!» - написал Роналду.

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Криштиану Роналду Брентфорд Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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