Криштиану РОНАЛДУ: «Мы все хотим славы для Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обратился к болельщикам после победы над «Брентфордом» (3:0) в 35-м туре английской Премьер-лиги.

«И снова ощущение огромной поддержки со стороны трибун. Хочу воспользоваться поводом последней игры сезона на «Олд Траффорд», чтобы поблагодарить наших замечательных фанатов, которые пережили трудный сезон рядом с нами и никогда не бросали нас.

Спасибо, ребята! Ваша поддержка очень важна для нас, и наша цель – становиться лучше каждый день, чтобы мы могли достичь того, чего мы все хотим: славы для «Манчестер Юнайтед»!» - написал Роналду.