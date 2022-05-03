Криштиану РОНАЛДУ: «Мы все хотим славы для Манчестер Юнайтед»
Звездный португалец эмоционально обратился к фанатам после матча с «Брентфордом»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обратился к болельщикам после победы над «Брентфордом» (3:0) в 35-м туре английской Премьер-лиги.
«И снова ощущение огромной поддержки со стороны трибун. Хочу воспользоваться поводом последней игры сезона на «Олд Траффорд», чтобы поблагодарить наших замечательных фанатов, которые пережили трудный сезон рядом с нами и никогда не бросали нас.
Спасибо, ребята! Ваша поддержка очень важна для нас, и наша цель – становиться лучше каждый день, чтобы мы могли достичь того, чего мы все хотим: славы для «Манчестер Юнайтед»!» - написал Роналду.
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