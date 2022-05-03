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  4. Доменико ТЕДЕСКО: «Выход в Лигу чемпионов уже не в руках Лейпцига»
Германия
03 мая 2022, 07:20 | Обновлено 03 мая 2022, 07:49
146
0

Доменико ТЕДЕСКО: «Выход в Лигу чемпионов уже не в руках Лейпцига»

Наставник «Лейпцига» – о поражении от глагбахской «Боруссии»

03 мая 2022, 07:20 | Обновлено 03 мая 2022, 07:49
146
0
Доменико ТЕДЕСКО: «Выход в Лигу чемпионов уже не в руках Лейпцига»
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (1:3) в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.

«В первом тайме у нас не было ничего из того, что нужно для такой игры. Это был тяжелый первый тайм для нас. Два игрока получили желтые карточки относительно рано, и нам пришлось реагировать на это, потому что был риск удаления.

У нас осталось две игры в чемпионате. Мы выложимся по полной и постараемся выиграть их. К сожалению, выход в Лигу чемпионов уже не в наших руках. Так что нам просто нужно посмотреть, как все обернется в конце», - сказал Тедеско.

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Доменико Тедеско Боруссия Менхенгладбах РБ Лейпциг Лига чемпионов чемпионат Германии по футболу Бундеслига
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Источник РБ Лейпциг
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