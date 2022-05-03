Доменико ТЕДЕСКО: «Выход в Лигу чемпионов уже не в руках Лейпцига»

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (1:3) в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.

«В первом тайме у нас не было ничего из того, что нужно для такой игры. Это был тяжелый первый тайм для нас. Два игрока получили желтые карточки относительно рано, и нам пришлось реагировать на это, потому что был риск удаления.

У нас осталось две игры в чемпионате. Мы выложимся по полной и постараемся выиграть их. К сожалению, выход в Лигу чемпионов уже не в наших руках. Так что нам просто нужно посмотреть, как все обернется в конце», - сказал Тедеско.