ВИДЕО. Бетис потерял важные очки в борьбе за ЛЧ, Хетафе в опасной зоне
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В заключительном матче 34-го тура чемпионата Испании «Хетафе» и «Бетис» разошлись миром со счетом 0:0.
«Бетис» набрал 58 очков и занимает 5-е место, потеряв важные баллы в борьбе за зону Лиги чемпионов.
«Хетафе» пока находится в опасной зоне (15-е место, 36 очков).
Лига 1. 34-й тур
Хетафе – Бетис – 0:0
Хетафе: Сория, Даконам, Оливера, Суарес, Митрович, Арамбарри, Окай Йокушлу, Максимович (Флорентину, 89), Оскар Родригес (Аленья, 73), Энес Юнал, Майораль (Рамирес, 73).
Бетис: Браво, Виктор Руис, Алекс Морено, Пеццела, Сабали, Фекир (Хоакин, 82), Каналес, Родригес, Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 75), Тельо (Хуанми, 59), Руибаль (Лайнес, 59).
Предупреждения: Митрович, 31 – Руибаль, 51.
Судья: Вега (Испания)
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