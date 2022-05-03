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Лига чемпионов
03 мая 2022, 04:50 | Обновлено 03 мая 2022, 05:03
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ВИДЕО. Бетис потерял важные очки в борьбе за ЛЧ, Хетафе в опасной зоне

Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Испании

03 мая 2022, 04:50 | Обновлено 03 мая 2022, 05:03
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ВИДЕО. Бетис потерял важные очки в борьбе за ЛЧ, Хетафе в опасной зоне
Getty Images/Global Images Ukraine

В заключительном матче 34-го тура чемпионата Испании «Хетафе» и «Бетис» разошлись миром со счетом 0:0.

«Бетис» набрал 58 очков и занимает 5-е место, потеряв важные баллы в борьбе за зону Лиги чемпионов.

«Хетафе» пока находится в опасной зоне (15-е место, 36 очков).

Лига 1. 34-й тур

Хетафе – Бетис – 0:0

Хетафе: Сория, Даконам, Оливера, Суарес, Митрович, Арамбарри, Окай Йокушлу, Максимович (Флорентину, 89), Оскар Родригес (Аленья, 73), Энес Юнал, Майораль (Рамирес, 73).

Бетис: Браво, Виктор Руис, Алекс Морено, Пеццела, Сабали, Фекир (Хоакин, 82), Каналес, Родригес, Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 75), Тельо (Хуанми, 59), Руибаль (Лайнес, 59).

Предупреждения: Митрович, 31 – Руибаль, 51.

Судья: Вега (Испания)

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Источник Sport.ua
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