Роналду забил 9 из последних 11 голов Ман Юнайтед в чемпионате Англии
Криштиану в одиночку тащит команду
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в матче 35-го тур АПЛ. Игра завершилась со счетом 3:0. Форвард МЮ Криштиану Роналду отметился голом с пенальти.
Португалец забил 9 из 11 последних голов «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.
Нападающий забил по одному мячу в матчах против «Арсенала» (1:3), «Челси» (1:1) и «Брентфорда» (3:0).
В играх против «Тоттенхэма» (3:2) и «Норвича» (3:2) португалец забил по 3 гола.
В этом сезоне Роналду сыграл 29 матчей за МЮ в Премьер-лиге, забил 18 мячей и сделал 3 голевые передачи.
9/11 - Cristiano Ronaldo 🇵🇹 ha marcado nueve de los últimos 11 goles del @ManUtd_Es en la Premier League, ocho de ellos logrados en Old Trafford. Vital. pic.twitter.com/jqxEO4uEps— OptaJose (@OptaJose) May 2, 2022
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