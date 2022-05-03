Роналду забил 9 из последних 11 голов Ман Юнайтед в чемпионате Англии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в матче 35-го тур АПЛ. Игра завершилась со счетом 3:0. Форвард МЮ Криштиану Роналду отметился голом с пенальти.

Португалец забил 9 из 11 последних голов «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

Нападающий забил по одному мячу в матчах против «Арсенала» (1:3), «Челси» (1:1) и «Брентфорда» (3:0).

В играх против «Тоттенхэма» (3:2) и «Норвича» (3:2) португалец забил по 3 гола.

В этом сезоне Роналду сыграл 29 матчей за МЮ в Премьер-лиге, забил 18 мячей и сделал 3 голевые передачи.