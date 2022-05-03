Малиновский получил среднюю оценку за матч с Салернитаной

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Аталанта» дома сыграла вничью с «Салернитаной» со счетом 1:1.

Хозяева отыгрались в самом конце второго тайма. Автором спасительного гола стал полузащитник Марио Пашалич, а ассистировал ему украинский хавбек Руслан Малиновский.

Малиновский вышел на поле на 75-й минуте. За эту игру украинец получил 6.8 балла. Лучшим игроком матча стал хавбек «Салернитаны» Эдерсон – 8.8. У «Аталанты» самый высокий балл получил вратарь Муссо (8.4).