Атлетико не будет устраивать чемпионский коридор Реалу

Мадридский «Атлетико» сообщил, что не будет поддерживать традицию – оказание чемпионского коридора новоиспеченному победителю Ла Лиги, «Реалу».

«Некоторые хотят превратить то, что было рождено как жест признания чемпиона, в публичную дань, пропитанную ароматом унижения, которую должны заплатить его соперники.

Ни при каких обстоятельствах «Атлетико» не будет участвовать в этой попытке издевательства, в которой полностью забыты истинные ценности спорта и поощряется напряжённость и конфронтация между болельщиками», — сообщает пресс-служба «Атлетико».

Напомним, 30 апреля, мадридский «Реал» разгромил дома «Эспаньол» (4:0) и досрочно выиграл испанскую Примеру. В следующем туре «сливочные» 8 мая, сыграют на выезде с мадридским «Атлетико».