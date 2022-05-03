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  4. Атлетико не будет устраивать чемпионский коридор Реалу
Испания
03 мая 2022, 01:56 |
104
0

Атлетико не будет устраивать чемпионский коридор Реалу

Никаких почестей от «матрасников»

03 мая 2022, 01:56 |
104
0
Атлетико не будет устраивать чемпионский коридор Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Атлетико» сообщил, что не будет поддерживать традицию – оказание чемпионского коридора новоиспеченному победителю Ла Лиги, «Реалу».

«Некоторые хотят превратить то, что было рождено как жест признания чемпиона, в публичную дань, пропитанную ароматом унижения, которую должны заплатить его соперники.

Ни при каких обстоятельствах «Атлетико» не будет участвовать в этой попытке издевательства, в которой полностью забыты истинные ценности спорта и поощряется напряжённость и конфронтация между болельщиками», — сообщает пресс-служба «Атлетико».

Напомним, 30 апреля, мадридский «Реал» разгромил дома «Эспаньол» (4:0) и досрочно выиграл испанскую Примеру. В следующем туре «сливочные» 8 мая, сыграют на выезде с мадридским «Атлетико».

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Источник ФК Атлетико Мадрид
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