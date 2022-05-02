Ювентус начал переговоры с Жоржиньо

«Ювентус» продолжает поиски усиления в полузащиту на летнее трансферное окно. Приоритетным вариантом для туринцев является хавбек «Челси» Жоржиньо.
Представители «Ювентуса» уже начали переговоры с Жоржиньо. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Ранее Скира уже выступал в Серии А за «Верону» и «Наполи». В нынешнем сезоне на счету 30-летнего хавбека 9 голов и 4 ассиста в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах.
Источник — твиттер Николо Скиры
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.