Ювентус начал переговоры с Жоржиньо

«Ювентус» продолжает поиски усиления в полузащиту на летнее трансферное окно. Приоритетным вариантом для туринцев является хавбек «Челси» Жоржиньо.

Представители «Ювентуса» уже начали переговоры с Жоржиньо. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Ранее Скира уже выступал в Серии А за «Верону» и «Наполи». В нынешнем сезоне на счету 30-летнего хавбека 9 голов и 4 ассиста в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах.