Винченцо ИТАЛЬЯНО: «Фиорентина играла на том же уровне, что и Милан»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в матче 35-го тура Серии А.

«Считаю, что мы играли на том же уровне, что и «Милан». К сожалению, в Серии А за каждый промах платишь высокую цену.

Пропустили необязательный гол, но в целом команда хорошо сыграла. Было нелегко, тем более в гостях против столь мотивированного «Милана», - сказал Итальяно.