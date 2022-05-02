Винченцо ИТАЛЬЯНО: «Фиорентина играла на том же уровне, что и Милан»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в матче 35-го тура Серии А.
«Считаю, что мы играли на том же уровне, что и «Милан». К сожалению, в Серии А за каждый промах платишь высокую цену.
Пропустили необязательный гол, но в целом команда хорошо сыграла. Было нелегко, тем более в гостях против столь мотивированного «Милана», - сказал Итальяно.
Источник — Football-Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.