Милан дожал Фиорентину, оторвавшись от Интера на пять очков

Состоялись еще два воскресных матча 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Милан» в конце второго тайма дожал «Фиорентину», приблизившись к чемпионскому титулу.
«Торино» совершил камбэк в матче против «Эмполи», воспользовавшись двумя удалениями в составе соперников.
Чемпионат Италии. 35-й тур
«Милан» – «Фиорентина» – 1:0
Гол: 1:0 – 82 Рафаэл Леау.
«Эмполи» – «Торино» – 1:3
Голы: 1:0 – 56 Журковски, 1:1 – 78, пенальти Белотти, 1:2 – 87, пенальти Белотти, 1:3 – 90+6 Белотти.
Источник — Sport.ua
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