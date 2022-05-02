Марио БАЛОТЕЛЛИ – Райоле: «Всегда буду любить тебя как второго отца»

Итальянский форвард «Демирспора» Марио Балотелли у себя в соцсетях попрощался со своим агентом Мино Райолой, который умер 30 апреля:

«Ты всегда будешь со мной, в жизни и в футболе! Твои упрёки, помощь, советы, шутки и стратегии всегда будут в моей голове.

Я люблю тебя и всегда буду любить тебя как второго отца. И я уверен, что, находясь наверху, ты всегда будешь присутствовать в нашей жизни! Счастливого пути, Мино».