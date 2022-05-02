Валерий БОНДАРЬ: «Вы обязательно увидите сборную Украину в Катаре»

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь уверен, что национальная команда сумеет через матчи плей-офф отбора пробиться на ЧМ-2022.

– Уже сейчас ты отправляешься в расположение сборной. В каком настроении едешь в главную команду страны?

– Хорошее настроение в плане того, что мы все соберемся и сборная будет готовиться к очень важным играм. Хотим порадовать нашу нацию, победить в этих матчах и показать, что нас не зря сюда вывезли. Эта победа будет предшествовать тому, что будет у нас в стране. Надеемся, наши ребята также одержат победу в этой ожесточенной войне.

– Мы увидим нашу сборную в Катаре?

– Обязательно увидите.

– Ты хорошо знаком с Александром Петраковым. Что в такое тяжелое время Александр Васильевич будет требовать от команды?

– Я знаю Александра Васильевича как требовательного тренера, который всегда будет требовать победу и результат несмотря ни на что. Во главе национальной сборной всегда был, есть и будет результат, так что мотивация всех игроков будет запредельной. Все хотят поехать на чемпионат мира, ведь сборная Украины давно там не была.