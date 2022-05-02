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Валерий БОНДАРЬ: «Скорее всего, это была последняя встреча с Де Дзерби»

Наставник вскоре покинет команду

  • 02.05.2022 17:35
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Валерий БОНДАРЬ: «Скорее всего, это была последняя встреча с Де Дзерби»
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь считает, что тренерский штаб Роберто Де Дзерби, скорее всего, скоро официально покинет команду.

– «Шахтер» провел заключительный матч благотворительного тура. Как вас принимали за границей?
– Спасибо всем командам и странам, которые нас так хорошо и тепло приняли. Это добавляло нам сил и мотивации, несмотря на то что происходит в нашей стране. За нас болели и переживали многие: как наши люди, так и иностранцы. Благодарю их за такую теплую поддержку и прием!

– После игры у команды состоялся откровенный разговор с тренерским штабом, что скажешь по этому поводу?
– Сейчас больно говорить на эту тему, потому что мы не знаем, как будет дальше. Скорее всего, это была наша последняя встреча.

– Насколько удается концентрироваться на тренировках и матчах во время войны в Украине?
– Очень тяжело сосредоточиться, так как все равно читаешь новости, когда приходишь домой. И тренировка – единственное время, когда ты можешь подумать о чем-то другом. Действительно, сейчас очень трудно, мы все вместе переживаем и всеми силами помогаем своей стране.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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