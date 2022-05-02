Представители клубов УПЛ соберутся во Львове. Будут обсуждать новый сезон

По информации СМИ, на этой неделе представители клубов УПЛ планируют собраться во Львове.
Руководители клубов будут обсуждать формат возможного проведения сезона 2022/23. Пока нет ясности, удастся ли вообще начать новый чемпионат.
Не исключено, что получится стартовать на территории западной Украины.
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.