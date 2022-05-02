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Радукану прокомментировала уверенную победу над Костюк

Эмма очень довольна своей игрой

  • 02.05.2022 14:20
  • 467 просмотров
  • 2 комментария
Радукану прокомментировала уверенную победу над Костюк
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу в матче второго круга на турнире в Мадриде против украинки Марты Костюк.
 
«Я однозначно очень довольна своим выступлением. Марта – серьезная соперница. Мы играли друг с другом в юниорах и в прошлом году встречались в Туре. Я всегда знала, что в нашем матче будет много тяжелой борьбы. Я вышла на корт и старалась играть действительно агрессивно. Это однозначно принесло свои плоды.
 
Это первый грунтовый сезон для меня, я им реально наслаждаюсь. Мадрид – классный город, тут отличная атмосфера, поэтому я точно хочу постараться задержаться тут так долго, насколько возможно. Мне нечего терять. Каждый матч – это бонус для меня. Если честно, я просто ловлю кайф», – сказала Радукану. 
 
В третьем круге Радукану сыграет с еще одной украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.

Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 02.05.2022 14:20
    +2
    Геля! Отомсти за Марту!!!
    Ссылка
    online
    Sinichkin, 02.05.2022 15:22
    0
    Ангеліна повинна вигравати, "руминка" нічого не показала, Марта сама собі програла.
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