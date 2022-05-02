Радукану прокомментировала уверенную победу над Костюк

Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу в матче второго круга на турнире в Мадриде против украинки Марты Костюк.



«Я однозначно очень довольна своим выступлением. Марта – серьезная соперница. Мы играли друг с другом в юниорах и в прошлом году встречались в Туре. Я всегда знала, что в нашем матче будет много тяжелой борьбы. Я вышла на корт и старалась играть действительно агрессивно. Это однозначно принесло свои плоды.



Это первый грунтовый сезон для меня, я им реально наслаждаюсь. Мадрид – классный город, тут отличная атмосфера, поэтому я точно хочу постараться задержаться тут так долго, насколько возможно. Мне нечего терять. Каждый матч – это бонус для меня. Если честно, я просто ловлю кайф», – сказала Радукану.



В третьем круге Радукану сыграет с еще одной украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.