Радукану прокомментировала уверенную победу над Костюк

Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу в матче второго круга на турнире в Мадриде против украинки Марты Костюк.
«Я однозначно очень довольна своим выступлением. Марта – серьезная соперница. Мы играли друг с другом в юниорах и в прошлом году встречались в Туре. Я всегда знала, что в нашем матче будет много тяжелой борьбы. Я вышла на корт и старалась играть действительно агрессивно. Это однозначно принесло свои плоды.
Это первый грунтовый сезон для меня, я им реально наслаждаюсь. Мадрид – классный город, тут отличная атмосфера, поэтому я точно хочу постараться задержаться тут так долго, насколько возможно. Мне нечего терять. Каждый матч – это бонус для меня. Если честно, я просто ловлю кайф», – сказала Радукану.
В третьем круге Радукану сыграет с еще одной украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.
Источник — Большой теннис Украины
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