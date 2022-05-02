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Киевское Динамо поздравило своего капитана с 31-летием

Сергей Сидорчук сегодня празднует день рождения

  • 02.05.2022 13:18
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Киевское Динамо поздравило своего капитана с 31-летием
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Киевское «Динамо» поздравило своего капитана Сергея Сидорчука с 31-летием.
 
Сергей подписал контракт с «бело-синими» в январе 2013 года, перейдя в киевский клуб из запорожского «Металлурга». Капитаном киевского «Динамо» Сидорчук был избран 10 сентября 2017 года, впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой в ​​матче восьмого тура чемпионата Украины против «Александрии».
 
Вместе с «Динамо» футболист четырежды стал чемпионом Украины, столько же раз выиграл национальный Кубок и Суперкубок страны.
 
За сборную Украины дебютировал 9 октября 2014 в матче отбора на Евро-2016 против сборной беларуси. В этой же игре Сидорчук забил первый мяч за национальную команду.

Источник — ФК Динамо Киев

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