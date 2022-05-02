Киевское Динамо поздравило своего капитана с 31-летием

Киевское «Динамо» поздравило своего капитана Сергея Сидорчука с 31-летием.



Сергей подписал контракт с «бело-синими» в январе 2013 года, перейдя в киевский клуб из запорожского «Металлурга». Капитаном киевского «Динамо» Сидорчук был избран 10 сентября 2017 года, впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой в ​​матче восьмого тура чемпионата Украины против «Александрии».



Вместе с «Динамо» футболист четырежды стал чемпионом Украины, столько же раз выиграл национальный Кубок и Суперкубок страны.



За сборную Украины дебютировал 9 октября 2014 в матче отбора на Евро-2016 против сборной беларуси. В этой же игре Сидорчук забил первый мяч за национальную команду.