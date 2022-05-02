ВИДЕО. Игроку Эвертона грозит бан за бросок файера обратно на трибуны

Нападающему «Эвертона» Ришарлисону грозит трехматчевую дисквалификация после инцидента во встрече с «Челси» (1:0).



Во время празднования единственного забитого мяча в этой встрече 24-летний бразилец поднял с газона файер и бросил его обратно на трибуны.



Судья не наказал Ришарлисона во время матча, но теперь этим вопросом займется Английская футбольная ассоциация. Не исключено, что игрок отделается и денежным штрафом. В ливерпульском клубе заявили, что футболист просто хотел убрать файер с земли.