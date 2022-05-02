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Новак ДЖОКОВИЧ: «Сомневаюсь, что на Уимблдоне не будут разыграны очки»

Сербский теннисист – об отстранении теннисистов из россии и беларуси

  • 02.05.2022 11:18
  • 350 просмотров
  • 2 комментария
Новак ДЖОКОВИЧ: «Сомневаюсь, что на Уимблдоне не будут разыграны очки»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович прокомментировал возможные санкции со стороны ATP в связи с решением Уимблдона отстранить от выступления на турнире игроков из россии и беларуси.
 
«Я говорил с некоторыми российскими игроками, есть определенное разочарование. Полагаю, что АТР планирует проанализировать эту ситуацию, чтобы понять, что можно сделать, но я точно в этом не уверен, поскольку ни с кем из АТР не говорил.
 
Я по-прежнему придерживаюсь своей позиции, которую озвучивал ранее, что я не поддерживаю решение организаторов Уимблдона. Мы знаем, что они имеют право принять это решение и теперь я думаю, Совет игроков и руководство Тура должны вместе с игроками выбрать, какое решение будет лучшим в этой ситуации: забрать очки, защитить очки, лишить 50% очков или что-то еще.
 
В последние годы из-за коронавируса были внедрены разные модели, чтобы позволить игрокам не играть, если они не хотят играть, но при этом сохранить свои очки. Я слышал, что некоторые из этих вариантов рассматриваются, чтобы применить их сейчас, но знаете, честно говоря, я не уверен, что будет правильно, а что не правильно. Думаю, нам придется подождать и посмотреть на итоговое решение.
 
Очень сомневаюсь, что на Уимблдоне не будут разыграны очки. Более реалистичный вариант - это защита очков российских и белорусских игроков, которые не смогут сыграть. В любом случае не все будут довольны, потому что кто-то пострадает больше в плане очков и всего остального, чем некоторые другие игроки», – заявил Джокович.

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Maks Maks, 02.05.2022 11:22
    +3
    Галимая сербская вата. Даже нет смысла читать весь текст
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    online
    K 12, 02.05.2022 11:22
    +2
    Шо оно лядь несёт
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