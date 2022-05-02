Флорентино ПЕРЕС: «Никто не сомневается, что Бензема получит Золотой мяч»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался по отношению к лидеру команды Кариму Бензема.
«Бензем всегда был прекрасным — с момента перехода в «Реал». Никто не сомневается в том, что он получит Золотой мяч. Они больше не могут взять этот приз у него.
Бензема выиграет Золотой мяч, он должен был получить его еще раньше. Весь мир знает об этом», – сказал Перес.
Бензема в этом сезоне провел 42 матча за «Реал», забил 42 мяча, отдал 12 голевых передач.
Источник — Marca
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