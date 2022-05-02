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Флорентино ПЕРЕС: «Никто не сомневается, что Бензема получит Золотой мяч»

Президент «Реала» уверен, что его форварду вручат награду

  • 02.05.2022 09:29
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Флорентино ПЕРЕС: «Никто не сомневается, что Бензема получит Золотой мяч»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался по отношению к лидеру команды Кариму Бензема.

«Бензем всегда был прекрасным — с момента перехода в «Реал». Никто не сомневается в том, что он получит Золотой мяч. Они больше не могут взять этот приз у него.

Бензема выиграет Золотой мяч, он должен был получить его еще раньше. Весь мир знает об этом», – сказал Перес.

Бензема в этом сезоне провел 42 матча за «Реал», забил 42 мяча, отдал 12 голевых передач.

Источник — Marca

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