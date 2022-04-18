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Бензема вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Реала

Карим обошел Альфредо Ди Стефано

  • 18.04.2022 07:21
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Бензема вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил победный гол в матче чемпионата Испании с «Севильей» (3:2).

Французский футболист забил уже  217-й мяч в составе мадридского клуба в чемпионате Испании. Бензема вышел на чистое третье место в истории клуба, превзойдя Альфредо Ди Стефано, на счету которого 216 голов.

Рекордсмен по этому показателю – Криштиану Роналду (311 мячей), вторым с 228 голами идет Рауль.

Источник — Gracenote Live

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