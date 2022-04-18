Бензема вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Реала

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил победный гол в матче чемпионата Испании с «Севильей» (3:2).
Французский футболист забил уже 217-й мяч в составе мадридского клуба в чемпионате Испании. Бензема вышел на чистое третье место в истории клуба, превзойдя Альфредо Ди Стефано, на счету которого 216 голов.
Рекордсмен по этому показателю – Криштиану Роналду (311 мячей), вторым с 228 голами идет Рауль.
Источник — Gracenote Live
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.