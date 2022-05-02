Миколенко получил одну из самых низких оценок за матч с Челси

В матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу «Эвертон» неожиданно обыграл «Челси». Украинец Виталий Миколенко провел на поле 90 минут.
По версии портала WhoScored Миколенко получил балл 6.5 - это одна из самых низких оценок в составе его команды. Лучшим игроком матча стал вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд - 8.5.
Источник — WhoScored.com
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