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Миколенко получил одну из самых низких оценок за матч с Челси

Украинец отыграл весь матч

  • 02.05.2022 08:33
  • 668 просмотров
  • 1 комментарий
Миколенко получил одну из самых низких оценок за матч с Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу «Эвертон» неожиданно обыграл «Челси». Украинец Виталий Миколенко провел на поле 90 минут.

По версии портала WhoScored Миколенко получил балл 6.5 - это одна из самых низких оценок в составе его команды. Лучшим игроком матча стал вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд - 8.5.

Источник — WhoScored.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    samird, 02.05.2022 09:09
    +1
    А забив би гол (мав Віталій чудову можливість!), отримав би одну з найкращих. Як от Рішарлісон. Але в цілому - не найкращий матч від Миколенка. До "незабитого" м'яча виглядав дуже непогано (і візуально і статистично), а після здав. Пару раз суперники його обігрували "один в один". Так, там і рівень суперників найвищий, але так не можна! Нічого такого не сталося. Він же не в порожні ворота з метру не влучив. Міг зіграти більш холоднокровно і майстерно. На жаль - не вийшло. Команда однаково здобула перемогу. Концентрацію втрачати не потрібно - це треба взяти за правило!
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