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Ливерпуль готов продать Салаха

Египтянин уже летом может покинуть клуб

  • 02.05.2022 08:13
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Ливерпуль готов продать Салаха
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

«Ливерпуль» летом может попрощаться с нападающим Мохамедом Салахом.

Как сообщает источник, египтянин еще не дал согласие продлить контракт с «Ливерпулем», который истекает в 2023 году. Таким образом, «Ливерпуль» может постараться продать его в летнее трансферное окно, чтобы он не покинул клуб бесплатно на правах свободного агента.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. 

В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 32 матча, в которых забил 22 гола и отдал 13 результативных передач. Также на его счету 8 голов в 11 матчах Лиги чемпионов.

Источник — Goal.com

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