Ливерпуль готов продать Салаха

«Ливерпуль» летом может попрощаться с нападающим Мохамедом Салахом.

Как сообщает источник, египтянин еще не дал согласие продлить контракт с «Ливерпулем», который истекает в 2023 году. Таким образом, «Ливерпуль» может постараться продать его в летнее трансферное окно, чтобы он не покинул клуб бесплатно на правах свободного агента.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 32 матча, в которых забил 22 гола и отдал 13 результативных передач. Также на его счету 8 голов в 11 матчах Лиги чемпионов.