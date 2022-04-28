ОФИЦИАЛЬНО. Клопп продлил контракт с Ливерпулем

«Ливерпуль» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года, предыдущее действовало до 2024 года. Финансовые условия контракта не сообщаются.

О том, что Клопп продлит контракт с «Ливерпулем», СМИ уже сообщали сегодня днем.

Клоп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года. Под его руководством «Красные» выиграли Лигу чемпионов-2019 и завоевали чемпионский титул в АПЛ в 2020 году.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine