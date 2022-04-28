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ОФИЦИАЛЬНО. Клопп продлил контракт с Ливерпулем

Немецкий тренер останется в клубе до 2026 года

  • 28.04.2022 19:30
  • 1576 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Клопп продлил контракт с Ливерпулем
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года, предыдущее действовало до 2024 года. Финансовые условия контракта не сообщаются.

О том, что Клопп продлит контракт с «Ливерпулем», СМИ уже сообщали сегодня днем.

Клоп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года. Под его руководством «Красные» выиграли Лигу чемпионов-2019 и завоевали чемпионский титул в АПЛ в 2020 году.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — ФК Ливерпуль

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 28.04.2022 19:47
    +2
    А говорил что "хотел отработать контракт до конца, и уйти на пенсию". Но я только за! Ливерпуль чемпион!
    Ссылка
    alex55, 28.04.2022 19:34
    +2
    Нормальный тренер.
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    online
    Андрей Сиденко, 28.04.2022 20:00
    +1
    Клопп - красень, відносно задешево зібрав супер-команду
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