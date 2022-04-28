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Источник: Клопп продлил контракт с Ливерпулем

Немецкий тренер останется в клубе до 2026 года

  • 28.04.2022 17:22
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Источник: Клопп продлил контракт с Ливерпулем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Сегодня Юрген Клопп и его ключевые ассистенты продлили контракты с «Ливерпулем». Об этом сообщает известный журналист Дэвид Орнстейн.

Нынешний контракт Клоппа действует до лета 2024 года, новый будет рассчитан до 2026 года. Официальное объявление о подписании нового контракта ожидается в ближайшее время.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с осени 2015 года. Вчера «Красные» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов обыграли «Вильярреал» 2:0.

Источник — The Athletic

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