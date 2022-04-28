Источник: Клопп продлил контракт с Ливерпулем

Сегодня Юрген Клопп и его ключевые ассистенты продлили контракты с «Ливерпулем». Об этом сообщает известный журналист Дэвид Орнстейн.
Нынешний контракт Клоппа действует до лета 2024 года, новый будет рассчитан до 2026 года. Официальное объявление о подписании нового контракта ожидается в ближайшее время.
Клопп возглавляет «Ливерпуль» с осени 2015 года. Вчера «Красные» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов обыграли «Вильярреал» 2:0.
Источник — The Athletic
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