Томас ТУХЕЛЬ: «Индивидуальные ошибки не прекращаются»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от ливерпульского «Эвертона» (0:1) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

«Это разочаровывает, потому что в четырех последних матчах мы не набрали столько очков, сколько хотелось бы, и это вызывает озабоченность. Также у нас всего один сухой матч из четырех последних, нам слишком легко забивают.

Индивидуальные ошибки не прекращаются. У нас есть трудности в том, чтобы регулярно демонстрировать хороший футбол. Сегодня мы сыграли приемлемо, но этого недостаточно.

Мы пропустили на 1-й минуте второго тайма, это все усложнило. Такой пропущенный мяч был абсолютно неоправдан. Возможно, мы могли внести больше изменений по ходу матча», - сказал Тухель.