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Томас ТУХЕЛЬ: «Индивидуальные ошибки не прекращаются»

Наставник «Челси» – о поражении от «Эвертона»

  • 02.05.2022 05:05
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Томас ТУХЕЛЬ: «Индивидуальные ошибки не прекращаются»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от ливерпульского «Эвертона» (0:1) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

«Это разочаровывает, потому что в четырех последних матчах мы не набрали столько очков, сколько хотелось бы, и это вызывает озабоченность. Также у нас всего один сухой матч из четырех последних, нам слишком легко забивают.

Индивидуальные ошибки не прекращаются. У нас есть трудности в том, чтобы регулярно демонстрировать хороший футбол. Сегодня мы сыграли приемлемо, но этого недостаточно.

Мы пропустили на 1-й минуте второго тайма, это все усложнило. Такой пропущенный мяч был абсолютно неоправдан. Возможно, мы могли внести больше изменений по ходу матча», - сказал Тухель.

Источник — BBC

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