Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Жозе МОУРИНЬО: «Судья вообще не заботился о качестве зрелища для фанатов»

Наставник «Ромы» – о безголевой ничьей с «Болоньей»

  • 02.05.2022 04:40
  • 175 просмотров
  • 0 комментариев
Жозе МОУРИНЬО: «Судья вообще не заботился о качестве зрелища для фанатов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с «Болоньей» (0:0) в матче 35-го тура итальянской Серии А.

«Матч был не особо качественным. Команда, которая хотела победить, сделала недостаточно, а команда, которая не хотела победить, сделала то, что собиралась. Арбитр позволил им это сделать. В итоге – некачественный матч.

«Рома» в ответе за это, потому что сделала недостаточно для победы. «Болонья» в ответе за это, потому что они делали то, что делали. Судья в ответе за это, потому что вообще не заботился о качестве зрелища для фанатов и пустил все на самотек», - сказал Моуриньо.

Источник — DAZN

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности