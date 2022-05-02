Жозе МОУРИНЬО: «Судья вообще не заботился о качестве зрелища для фанатов»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с «Болоньей» (0:0) в матче 35-го тура итальянской Серии А.

«Матч был не особо качественным. Команда, которая хотела победить, сделала недостаточно, а команда, которая не хотела победить, сделала то, что собиралась. Арбитр позволил им это сделать. В итоге – некачественный матч.

«Рома» в ответе за это, потому что сделала недостаточно для победы. «Болонья» в ответе за это, потому что они делали то, что делали. Судья в ответе за это, потому что вообще не заботился о качестве зрелища для фанатов и пустил все на самотек», - сказал Моуриньо.