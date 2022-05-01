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35-й тур
Рома
0 : 0
Болонья
01.05.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Команда Моуриньо буксует. Рома не сумела переиграть Болонью

«Рома» за 3 тура до окончания чемпионата делит 5-е место в таблице с «Лацио»

  • 01.05.2022 23:48
  • 100 просмотров
  • 1 комментарий
Команда Моуриньо буксует. Рома не сумела переиграть Болонью
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Рома» сыграла вничью с «Болоньей» со счетом 0:0.

Команда Жозе Моуриньо за три тура до окончания чемпионата делит 5-е место в таблице с «Лацио» (по 59 очков).

Серия А. 35-й тур

Рома – Болонья – 0:0

Рома: Руй Патрисиу, Роджер Ибаньес, Манчини, Кумбулла, Кристанте, Мэйтланд-Найлс (Карсдорп, 58), Верету (Шомуродов, 77), Перес (Пеллегрини, 59), Дзаньоло, Афена-Гьян (Залевски, 59), Эль-Шаарави (Абрахам, 59).

Болонья: Скорупски, Хики, Бонифаци (Теат, 82), Сумаоро, Касиус (Де Сильвестри, 62), Домингес (Сванберг, 69), Медель, Сориано (Эбишер, 82), Схаутен, Орсолини (Барроу, 62), Арнаутович.

Предупреждения: Медель, 41.

Судья: Фаббри (Италия)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Віталій Ткачук, 02.05.2022 00:24
    0
    Нічого страшного, в Серії А їм всеодно не світить Топ-4, всі сили на єврокубок. Який не який, але трофей.
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