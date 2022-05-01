Команда Моуриньо буксует. Рома не сумела переиграть Болонью

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Рома» сыграла вничью с «Болоньей» со счетом 0:0.
Команда Жозе Моуриньо за три тура до окончания чемпионата делит 5-е место в таблице с «Лацио» (по 59 очков).
Серия А. 35-й тур
Рома – Болонья – 0:0
Рома: Руй Патрисиу, Роджер Ибаньес, Манчини, Кумбулла, Кристанте, Мэйтланд-Найлс (Карсдорп, 58), Верету (Шомуродов, 77), Перес (Пеллегрини, 59), Дзаньоло, Афена-Гьян (Залевски, 59), Эль-Шаарави (Абрахам, 59).
Болонья: Скорупски, Хики, Бонифаци (Теат, 82), Сумаоро, Касиус (Де Сильвестри, 62), Домингес (Сванберг, 69), Медель, Сориано (Эбишер, 82), Схаутен, Орсолини (Барроу, 62), Арнаутович.
Предупреждения: Медель, 41.
Судья: Фаббри (Италия)
Источник — Sport.ua
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