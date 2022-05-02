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Роман ЯРЕМЧУК: «Помогал доставить бронежилеты на Чернигов»

Нападающий «Бенфики» рассказал о помощи ВСУ

  • 02.05.2022 04:04
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Роман ЯРЕМЧУК: «Помогал доставить бронежилеты на Чернигов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард португальской «Бенфики» Роман Яремчук рассказал, как во время войны пытается помогать Вооруженным Силам Украины.

«С легионерами, играющими за границей, мы помогли собрать достаточно большую сумму на ВСУ. А потом, когда начались бои в Чернигове, я с ребятами из Львова помогал, чтобы доставить бронежилеты на Чернигов. В настоящее время я стараюсь больше помогать людям, которые находятся в Португалии», - сказал Яремчук.

Источник — Футбол 1/2/3

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