Роман ЯРЕМЧУК: «Тимощук триста лет нам не нужен»

Форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук рассказал, кто его больше всего разочаровал во время войны с россией, а кто удивил.

– Все знают, на кого вы намекаете.

– Нет, я просто спрашиваю, у каждого своя версия. Ты подумал, что я о Тимощуке?

– Ну да.

– Да ну триста лет он нам не нужен, почему мы его будем вспоминать.

– Я больше придерживаюсь оптимизма. Стараюсь больше искать позитив в людях. Вот, например: меня удивил один человек – это наш президент. То есть, не удивил, для меня это было ожидаемо, я был на сто процентов уверен, что это именно тот человек, который нужен нашей стране. Со многими дискутировал несколько месяцев, лет назад, что это правильный человек. Я был уверен, что он единственный, кто поможет Украине.

– Так ты начал считать во время войны или еще до войны так думал?

– Я и до войны так говорил. Это обновленная модель Украины. Мы двигаемся к лучшему, развиваемся, не хотим жить в прошлом, а желаем находиться в топе. Он дает развитие молодежи, это самое главное, - сказал Яремчук.