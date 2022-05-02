Фрэнк ЛЭМПАРД: «Надеюсь, болельщики Челси поймут мои эмоции»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард объяснил свое эмоциональное празднование победы над «Челси» (1:0) в 35-м туре АПЛ.

«Я с огромным уважением отношусь к болельщикам «Челси». Поэтому надеюсь, что они поймут мои эмоции после победы.

Нам она была нужнее, чем им. Сегодня я думал только об «Эвертоне». Эти три очка крайне важны для нас», - сказал Лэмпард.