Фрэнк ЛЭМПАРД: «Надеюсь, болельщики Челси поймут мои эмоции»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард объяснил свое эмоциональное празднование победы над «Челси» (1:0) в 35-м туре АПЛ.
«Я с огромным уважением отношусь к болельщикам «Челси». Поэтому надеюсь, что они поймут мои эмоции после победы.
Нам она была нужнее, чем им. Сегодня я думал только об «Эвертоне». Эти три очка крайне важны для нас», - сказал Лэмпард.
Источник — Goal.com
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