Георгий БУЩАН: «Очень благодарны ВСУ и теробороне»

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан после благотворительного матча против «Динамо Загреб», который завершился со счетом 2:2, признался, что решение о завершении сезона в УПЛ и распределение мест его не интересует.

«В каждой стране нас встречали хорошо и с уважением к Украине. Это очень приятно. Мы все ждем нашей победы. Очень благодарны ВСУ и теробороне. Каждый день есть внутренняя тревога, но мы уверены в нашей победе.

Досрочное завершение сезона? Если честно, то мне все равно, как он закончился. Наша главная цель – чтобы скорей закончилась война.

Щансы пройти на ЧМ-2022? Мы сделаем все на поле для победы. С положительными эмоциями отправимся в сборную, мы увидим ребят и тренерский штаб», - сказал Бущан.