ХАВИ: «Наша цель – выход в Лигу чемпионов и второе место»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Мальоркой» (2:1) в 34-м туре испанской Примеры.
«Думаю, что мы играли хорошо, я вполне доволен. Эти три очка дают нам больше спокойствия и приближают к конечной цели. У нас остался мини-турнир из 5 соперников, и мы должны его выиграть.
Титул уже выиграл «Реал», и я поздравляю их. Думаю, что они заслужили победу, потому что с 38 матчами в сезоне нельзя сжульничать. Наша цель – выход в Лигу чемпионов и второе место», - сказал Хави.
Источник — Marca
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